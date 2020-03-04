Адвокат Панич: я не говорил, что МОК признал подделку подписей Родченкова

Адвокат российских биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной Алексей Панич опроверг свои заявления в СМИ по поводу того, что МОК признал подделку подписей Родченкова.

«Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления. Я просто сказал, что МОК предоставил новое свидетельство Родченкова», - объяснил Панич.

Он уже указал ряду СМИ, что информация неверна, но не исключает того, что она снова может появиться в прессе.

«Я, конечно, буду продолжать информировать СМИ, что эта информация не верна», - добавил адвокат спортсменок.

Напомним, что в представленном CAS документе Родченков указал, что действительно не подписывал предыдущие аффидевиты, а его электронную подпись кто-то якобы просто использовал для этого без его ведома.

В швейцарской Лозанне сейчас рассматриваются апелляции российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций МОК. Спортсменки оспорили решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить их от Олимпиад и аннулировать их результаты на Играх в Сочи. До обвинения в употреблении допинга биатлонистки являлись серебряными призерами Олимпиады 2014 года за эстафетную гонку. Вилухина также была награждена серебряной медалью в спринте.