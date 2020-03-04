Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Международная федерация хоккея (IIHF) в лице ее президента Рене Фазеля провела переговоры с Федерацией хоккея России (ФХР) по вопросу о потенциальном проведении чемпионата мира в Сочи.

Данное обсуждение состоялось после того, как правительство Швейцарии, где в мае должен состояться упомянутый престижный турнир по хоккею, запретило проводить публичные мероприятия, на которых присутствует более 1000 человек, из-за вспышки коронавируса.

По словам Фазеля, в мире не так много стран, куда можно перенести чемпионат. Приоритетными вариантами являются Россия и Белоруссия.

«Сейчас мы начинаем изучать различные пути решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта», - сообщил глава IIHF.

Провести турнир в Сочи можно было бы на двух ледовых аренах - «Большой» и «Шайба», которые построили к Олимпийским играм 2014 года. Пока же чемпионат должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.