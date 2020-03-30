Глава оргкомитета «Токио-2020» назвал даты проведения перенесенной на год Олимпиады

Оргкомитет Олимпиады в Токио официально объявил, что ее открытие состоится 23 июля 2021 года. Глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори сообщил об этом на пресс-конференции 30 марта.

После того, как соревнования закончатся, «эстафетные палочки» подхватят спортсмены-паралимпийцы - Паралимпийские игры стартуют в Японии 24 августа.

Ранее о том же самом сообщил местный телеканал NHK.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться летом этого года, но оргкомитет принял решение ее отложить на год из-за эпидемии коронавируса.