Союз биатлонистов РФ: тест на коронавирус у Халиуллиной положительный

Союз биатлонистов России получил данные о положительном тесте на COVID-19 у спортсменки Анастасии Халиуллиной.

«Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре», - заявил президент СБР Владимир Драчев.

Он добавил, что, по словам биатлонистки, болезнь уже прошла. В течение трех - четырех дней у Халиуллиной был насморк, кашель и температура.

«Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», - цитирует Драчева РИА Новости.

Сейчас в России COVID-19 подтвержден у 1,5 тысяч человек. Состояние 32 пациентов оценивается как тяжелое.