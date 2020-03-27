СМИ: Кокорин договорился заключить контракт с «Локомотивом»
По предварительной информации, контракт рассчитан на три сезона и продлится до 2023 года.
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Нападающий «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи», Александр Кокорин может летом подписать контракт с «Локомотивом», пишет Championat.
Сообщается, что контракт футболист рассчитан на три года и продлится до 2023 года. Предполагаемая зарплата - 3 миллиона евро в год.
Форвард ФК «Сочи» провел в текущем месяце четыре матча, в которых забил три мяча, в частности, оформил дубль в ворота «Оренбурга». По результатам голосования болельщиков и экспертов, Кокорин признан лучшим футболистом марта в Российской премьер-лиге (РПЛ).