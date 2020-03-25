Международная хоккейная федерация дисквалифицировала Кирилла Дьякова на 15 месяцев

Международная федерация хоккея на льду назвала российского хоккеиста Кирилла Дьякова в числе трех игроков, подвергшихся дисквалификации за нарушение допинговых правил.

«26-летний российский защитник Кирилл Дьяков из клуба КХЛ "Адмирал" из Владивостока получил дисквалификацию сроком 15 месяцев после положительного результата теста на бензоилекгонин, который является запрещенным веществом, включенным в список WADA 2019 года», - говорится в официальном сообщении спортивной организации.

Уточняется, что тест на допинг был проведен Дьякову еще в ноябре 2019 года, а временное отстранение вступило в силу месяцем позже.

Ранее в КХЛ приняли решение о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Отмечается, что решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано соображениями безопасности здоровья игроков, болельщиков и сотрудников клубов.