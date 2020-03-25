КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20. Как следует из сообщения Лиги, это связано с негативным развитием эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано соображениями безопасности здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто принимает участие в организации и проведении матчей КХЛ.

Лига разработала массу сценариев возможного развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля текущего года до продолжения его в июне и июле. Однако в нынешних условиях исполнение этих вариантов представляется практически невозможным.