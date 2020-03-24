Всемирная шахматная олимпиада в Москве перенесена из-за коронавируса

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение перенести Всемирную шахматную олимпиаду в Москве на 2021 год. Вместе с главным шахматным мероприятием также будут перенесены паралимпиада и конгресс федерации.

Мероприятия должны были состояться в Ханты-Мансийске, а основной турнир первенства - в Москве; церемония открытия была запланирована на 29 июля, паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, основной турнир - с 6 по 17 августа.

«Учитывая сегодняшнее заявление Международного олимпийского комитета в отношении Олимпийских игр, FIDE решила отложить проведение 44-й Всемирной шахматной олимпиады и конгресс FIDE», - говорится в официальном сообщении организации.

Всемирная шахматная олимпиада стала еще одним крупным международным соревнованием, перенесенным из-за коронавируса, наравне с летними Олимпийскими играми в Токио, чемпионатом Европы по футболу и чемпионатом мира по хоккею.