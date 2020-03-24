«Гантелей нет»: в Сети обсуждают пустые полки спортивных магазинов

Пользователи Сети сообщают, что наряду с товарами первой необходимости из российских магазинов понемногу начали пропадать спортивные товары. Посты об этом начали появляться в социальных сетях.

На снимке, сделанном в спортивном магазине, запечатлены пустые полки, на которых должны были быть гантели. В подписи к фото значится, что спортинвентарь не удалось найти в трех крупных магазинах.

«С горем пополам урвали нужный инвентарь», - сообщает с своем Instagram пользователь lundenilona.

© lundenilona, Instagram

Ранее в Роскачестве составили рекомендации по защите от микробов при покупке продуктов. В частности, россиянам порекомендовали мыть упаковки товаров, принесенные из магазина. Воды и мыла для этого будет достаточно.