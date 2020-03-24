В МОК сообщили о переносе Паралимпийских игр на 2021 год

В Международном олимпийском комитете сообщили о переносе Паралимпийских игр на 2021 год, так же как и непосредственно Олимпиады. Решение было принято по итогам переговоров японской стороны и главы МОК Томаса Баха.

Стороны пришли к соглашению о том, что здоровье спортсменов, членов их команд и зрителей занимает первую строчку по важности, и выразили надежду на то, что Олимпийские игры в Токио все так же будут «маяком надежды» для мировой общественности в «эти неспокойные времена».

«Было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что игры сохранят название “Олимпийские” и “Паралимпийские игры Токио - 2020”», - говорится в официальном сообщении.

Напомним, решение о переносе Олимпиады на более поздние сроки было принято совместно премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МОК Томасом Бахом во время телефонных переговоров 24 марта. Главное спортивное состязание должно состояться не позднее лета 2021 года.