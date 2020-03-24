В Минспорта России отреагировали на перенос сроков проведения Олимпиады в Токио

В российском Минспорта с уважением отнеслись к решению Международного олимпийского комитета (МОК) и высшего руководства Японии о переносе сроков проведения летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Главное спортивное событие этого лета должно было состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в МОК было принято непростое решение о переносе игр.

«Это совместное решение МОК и руководства Японии, и мы относимся к нему с уважением. В это непростое время во главу угла безусловно поставлено здоровье спортсменов, здоровье организаторов, здоровье всех представителей стран - членов МОК. Мы будем выстраивать наше взаимодействие с национальными федерациями по тренировочному процессу», - цитирует ТАСС заявление Матыцина.

По его словам, Минспорта РФ сделает все возможное, чтобы тренировочный процесс не прерывался. По мнению министра, в этом нуждаются сами спортсмены и их тренерские штабы.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Почти сразу в Поднебесной были введены строгие карантинные меры: город закрыли, а передвижение людей ограничили.

Несмотря на принятые меры, сдержать вирус на территории КНР не удалось и сейчас он распространился по всему миру. Оценивая тяжесть последствий и количество инфицированных, эксперты Всемирной организации здравоохранения были вынуждены признать вспышку болезни пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусом болеют около 350 тысяч человек, зафиксировано свыше 16 тысяч смертей.