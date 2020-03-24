В МОК официально объявили о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

В Международном олимпийском комитете официально объявили о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Решение было принято в результате состоявшихся между главой организации и представителями японской стороны переговоров. Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

В официальном сообщении спортивной организации говорится о том, что главным мотивом для принятия данного решения выступила забота о здоровье участников и зрителей главного спортивного состязания.

«В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и всего международного сообщества», - говорится на сайте Международного олимпийского комитета.

Напомним, во вторник, 24 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава МОК Томас Бах и представители японского правительства провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили всемирную коронавирусную обстановку. По итогам переговоров стороны единогласно приняли решение о переносе Олимпийских игр-2020.