В Токио заявили, что в 2020 году Олимпиада не состоится

Губернатор Токио Юрико Коикэ согласилась с предложением японского премьер-министра Синдзо Абэ перенести проведение Олимпиады-2020 на более поздний срок из-за обстановки с мировой пандемией коронавируса. Глава города заявила, что в течение текущего года главное спортивное состязание не состоится.

Также во время переговоров член палаты советников Японии Сэйко Хасимото призвала Международный олимпийский комитет в первую очередь соблюдать интересы спортсменов.

«Мы надеемся, что МОК внимательно выслушает спортсменов и примет во внимание их пожелания при принятии решения о том, когда лучше всего проводить Игры», - приводит ее слова агентство Kyodo.

Напомним, телефонные переговоры по вопросу возможного переноса Олимпийских игр в Токио, намеченных на 2020 год, состоялись во вторник, 24 марта. В них приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, представители японского правительства и глава МОК Томас Бах. Сообщается, что мероприятие может состояться не позднее лета 2021 года.