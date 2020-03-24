Абэ сообщил о предложении отложить Олимпиаду на год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о предложении отложить проведение в стране Олимпийских игр, намеченных на 2020 год. В соответствии с предложением, спортивное мероприятие может состояться не позднее лета 2021 года. Причиной возможного переноса является мировая ситуация с коронавирусом.

Предложение обсуждалось в телефонном разговоре в составе Абэ, губернатора Токио, председателя оргкомитета «Токио-2020» и президента МОК Томаса Баха.

В свою очередь, Бах согласился с предложением японского премьер-министра. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ранее Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020. Решение было принято после опроса атлетов национальной сборной. Изучив все мнения спортсменов, в комитете пришли к выводу, что многие проблемы не могут быть преодолены и поэтому лучшим выходом из этой ситуации является отсрочка.