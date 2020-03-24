Форвард ФК «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим футболистом марта в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте турнира в Twitter.

Всего в текущем месяце Кокорин провел четыре матча, в которых забил три мяча, в частности, оформил дубль в ворота «Оренбурга».

РПЛ отмечает, за Александра Кокорина проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер». Специалисты лиги, в свою очередь, отдали предпочтение голкиперу «Уфы» Александру Беленову, который в марте отыграл на ноль во время встреч с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и столичным ЦСКА.