Глава UFC нашел место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Место для проведения чемпионского поединка между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном найдено. Об этом рассказал глава UFC Дана Уайт.

«Я знаю, где это будет, однако пока не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», - приводит слова Уайта MMAJunkie.

При этом руководитель UFC подчеркнул, что здоровье и безопасность - это то, что организация «делала задолго до коронавируса, и будем делать еще долго после того, как заболевание исчезнет».

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но в связи с борьбой с распространением COVID-19 был перенесен.

За свою спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед, не потерпев ни одного поражения. На счету Тони Фергюсона 25 побед при трех поражениях.