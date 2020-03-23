Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Вспышка коронавируса ТЕГИ

Спорт во время чумы: к чему привело закрытие фитнес-залов в Москве

Алексей Алексеев
06:50 23.03.2020
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии считают, что главное - помочь посетителям не растерять форму, пока спортклубы закрыты на карантин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заняться спортом в Москве теперь можно только дома или на дворовой площадке. Все бассейны, аквапарки, фитнес-клубы и даже бани закрыты до особого распоряжения в связи с распространением коронавируса.  Но распоряжение Роспотребнадзора выполняют не все.

Так, один из столичных спортзалов, по словам клиентов, работает в обычном режиме: можно и в бассейн сходить, и на тренажерах позаниматься.  А о постановлении властей никто не рассказывал.

«Единственное отличие - ходит постоянно человек и протирает растворами дезинфицирующими места на тренажерах, где руками берутся, каждые минут 10-15», - рассказывает один из посетителей.

В другом частном фитнес-клубе с бассейном  ситуация повторяется.  Там даже медицинскую справку о состоянии здоровья не запрашивают.

«Справки не надо. Мы померим вам температуру , обработаете руки антисептиком и можете идти плавать», - отвечает администратор.

Только за две недели марта, то есть еще без постановлений и запретов,  в спортзалы стало ходить на четверть меньше людей, а продажи новых абонементов упали в среднем на 70%. Теперь бизнесмены думают, что им сделать для того, чтобы не потерять клиентов.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии считают, что главное - помочь посетителям не растерять форму, пока залы закрыты на карантин. Тренировки будут проводить онлайн.

«Проходит обучение инструкторов, которые будут тренировать людей в онлайне. Это двусторонняя видеосвязь на нашей партнерской платформе. Это специально разработанное расписание с использованием оборудования в домашних условиях. В определенное время инструктор будет проводить тренировку, как это было в фитнес-клубе», - отметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Абонемент из-за карантина пропасть не должен: большинство фитнес-центров пообещало бесплатно заморозить клубную карту.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата23.03.2020, 04:05
Восьмой и девятый Ил-76 ВКС РФ вылетели в Италию
Дата22.03.2020, 04:38
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса
06:50 Спорт
Видео
Спорт во время чумы: к чему привело закрытие фитнес-залов в Москве
23:23 В стране и мире
СМИ сообщили об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса
13:11 В стране и мире
Видео
Шойгу: в армии РФ прошло учение по борьбе с распространением COVID-19
12:11 В стране и мире
Видео
Шойгу: случаев заболевания COVID-19 в армии не выявлено
02:21 В стране и мире
В Новой Москве построят медцентр для инфицированных коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:45 В стране и мире
Лучше в руинах, чем под контролем США: беженцы из «Рукбана» рассказали о лагере
06:28 В стране и мире
Видео
Девять Ил-76 и более 100 специалистов: как российский отряд по борьбе с коронавирусом встретили в Италии
06:16 Спорт
Видео
В Канаде и Австралии отказались отправлять спортсменов на ОИ-2020
05:58 Армия
В Италии приземлился седьмой Ил-76 ВКС РФ
05:31 Армия
Видео
Пятый и шестой Ил-76 ВКС РФ сели в Италии
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
Назван средний инкубационный период COVID-2019
В Минздраве назвали продукты для повышения настроения
Опасные области: что происходит в районе Курской магнитной аномалии
Видео
Пернатые «голодранцы»: обезумевшие из-за нехватки пищи голуби напали на женщину в Испании
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.