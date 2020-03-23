Спорт во время чумы: к чему привело закрытие фитнес-залов в Москве

Заняться спортом в Москве теперь можно только дома или на дворовой площадке. Все бассейны, аквапарки, фитнес-клубы и даже бани закрыты до особого распоряжения в связи с распространением коронавируса. Но распоряжение Роспотребнадзора выполняют не все.

Так, один из столичных спортзалов, по словам клиентов, работает в обычном режиме: можно и в бассейн сходить, и на тренажерах позаниматься. А о постановлении властей никто не рассказывал.

«Единственное отличие - ходит постоянно человек и протирает растворами дезинфицирующими места на тренажерах, где руками берутся, каждые минут 10-15», - рассказывает один из посетителей.

В другом частном фитнес-клубе с бассейном ситуация повторяется. Там даже медицинскую справку о состоянии здоровья не запрашивают.

«Справки не надо. Мы померим вам температуру , обработаете руки антисептиком и можете идти плавать», - отвечает администратор.

Только за две недели марта, то есть еще без постановлений и запретов, в спортзалы стало ходить на четверть меньше людей, а продажи новых абонементов упали в среднем на 70%. Теперь бизнесмены думают, что им сделать для того, чтобы не потерять клиентов.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии считают, что главное - помочь посетителям не растерять форму, пока залы закрыты на карантин. Тренировки будут проводить онлайн.

«Проходит обучение инструкторов, которые будут тренировать людей в онлайне. Это двусторонняя видеосвязь на нашей партнерской платформе. Это специально разработанное расписание с использованием оборудования в домашних условиях. В определенное время инструктор будет проводить тренировку, как это было в фитнес-клубе», - отметила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Абонемент из-за карантина пропасть не должен: большинство фитнес-центров пообещало бесплатно заморозить клубную карту.