В Канаде и Австралии отказались отправлять спортсменов на ОИ-2020

В понедельник, 23 марта, национальный олимпийский комитет Канады первым принял решение не отправлять своих спортсменов на Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter.

В заявлении канадского олимпийского комитета говорится, что они неоднократно обращались в Международный олимпийский комитет, а также Международный паралимпийский комитет и ВОЗ с просьбой о переносе Олимпиады на год. Канада также была готова оказать любую помощь в разрешении возникших из-за переноса трудностей.

«Олимпийский комитет и Паралимпийский комитет приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Позже об аналогичном решении объявил Национальный олимпийский комитет Австралии. В пресс-службе сообщили, что для Олимпийского комитета первоочередной задачей является сохранения здоровья спортсменам и окружающим людям.

«Австралийские спортсмены должны подготовиться к Олимпийским играм в Токио к лету 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил возможность переноса даты предстоящей Олимпиады. Он уточнил, что принимая решение о проведении Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году, нужно думать, в первую очередь, о спортсменах.