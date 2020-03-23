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«Было принято решение об отсрочке»: экс-член МОК о проведении ОИ-2020

Ян Брацкий
21:27 23.03.2020
Окончательно вопрос с переносом сроков проведения ОИ-2020 в Японии должен решиться в ближайшие четыре недели.
«Было принято решение об отсрочке»: экс-член МОК о проведении ОИ-2020
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Сроки проведения летних Олимпийских игр в Японии могут быть перенесены. Об этом в интервью американскому новостному агентству USA TODAY Sports сообщил ветеран Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд.

Бывший спортивный функционер предположил, что состязания могут перенести на 2021 год. По словам Паунда, окончательно этот вопрос будет решен в ближайший месяц.

«На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Параметры дальнейших действий еще не определены, но в назначенный срок игры не начнутся, это я точно знаю», - сказал Паунд в телефонном интервью.

По мнению экс-сотрудника Международного олимпийского комитета, последствия данного решения будут очень серьезным и отрицательно повлияют на развитие всего спортивного движения.

Впрочем, источник в МОК сообщил, что слова Паунда относительно переноса сроков проведения Олимпийских игр в Токио являются его личной оценкой. Никаких изменений позиции МОК по этому вопросу на данный момент нет.

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