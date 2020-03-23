Чемпионат Испании по футболу официально «заморожен»
© Фото: AFP7, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Чемпионат Испании по футболу официально «заморожен»
|
Чемпионат Испании по футболу официально «заморожен»
© Фото: AFP7, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Чемпионат Испании по футболу официально «заморожен»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
23.03.2020, 10:00
Экипажи Су-30СМ отразили удар условного противника в Забайкальском крае
22.03.2020, 04:38
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
23.03.2020, 12:00
Производство аппаратов вентиляции легких в РФ могут нарастить в 10 раз
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
14:39 В стране и мире
Заложница коронавируса: беременная российская туристка не может вылететь домой из Дели
14:01 В стране и мире
МВД перечислило крупнейшие фейки о масштабах коронавируса
13:54 В стране и мире
В Кремле оценили возможность самоизоляции Путина
13:41 В стране и мире
Из России с любовью: как охваченная коронавирусом Италия встретила российских специалистов
13:13 В стране и мире
Оружие и боеприпасы: ФСБ опубликовала кадры с места нейтрализации боевиков в Кабардино-Балкарии
События дня
Популярное
СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
Назван средний инкубационный период COVID-2019
В Минздраве назвали продукты для повышения настроения
Опасные области: что происходит в районе Курской магнитной аномалии
Пернатые «голодранцы»: обезумевшие из-за нехватки пищи голуби напали на женщину в Испании
Врач сравнил опасность рака и коронавируса