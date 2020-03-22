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СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год

Валентина Пескова
04:38 22.03.2020
Как сообщил журналист TSN, дату проведения мероприятия, запланированного на 2023 год, могут сместить из-за отмены в этом году чемпионата мира в Швейцарии в связи с коронавирусом.
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
© Фото: pixabay.com

Отмененный в субботу 21 марта из-за коронавируса чемпионат мира по хоккею, который должен был проходить в швейцарской Лозанне, может повлечь за собою перенос дат проведения других спортивных соревнований. Об этом сообщил в своем Twitter журналист TSN Даррен Дрегер.

«Технически чемпионат мира только отложен. Ожидается, что Швейцария получит право принять турнир в 2021 году, а даты проведения остальных чемпионатов будут сдвинуты на год», - написал Дрегер в соцсети.

Под этим журналист подразумевал то, что запланированный в Санкт-Петербурге на 2023 год чемпионат мира по хоккею могут перенести на 2024 год.

После того, как «инсайдерскую информацию» поспешившего сообщить сенсацию журналиста распространили многочисленные коллеги, новость из соцсети официально опроверг глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель. По словам Фазеля, на сегодняшний день ничего не изменилось.

«Чемпионат мира по хоккею 2023 года мы по-прежнему планируем провести в России. В 2021 году планируется провести чемпионат мира в Белоруссии и Латвии, в 2022 году - в Финляндии», - цитирует главу IIHF РИА Новости.

В то же время глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду на завершение всех запланированных матчей КХЛ, ВХЛ и МХЛ, несмотря на распространение опасного вируса.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен был пройти в Минске и Риге. В 2022 году мероприятие планируется к проведению в финских Хельсинки и Тампере, в 2023 году - в Санкт-Петербурге, в 2024 году - в Чехии, в 2025 году - в Швеции и Дании.

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