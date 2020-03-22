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Самые стойкие: оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр

Ирина Егорова
19:30 22.03.2020
Олимпийские игры в Токио остаются последним  крупным спортивным мероприятием, которое пока не отменили.
Самые стойкие: оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр
© Фото: Yutaka, AFLO, Globallookpress

Оргкомитет Олимпиады-2020 приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Игр в связи с коронавирусом. Обсуждается перенос соревнований на 30 или 45 дней, а также на один или два года.

Обмен мнениями по поводу отмены, переноса, а также проведения Игр без зрителей состоится в конце марта, сообщает сайт «Комсомольской правды»

Сейчас торжественные церемонии передачи огня проводятся без зрителей и телекамер. 

Ранее многие организации, например конфедерация спорта и национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии, направили президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху письмо с инициативой отложить проведение Игр до нормализации ситуации с пандемией коронавируса. Ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн.

Пока начало летних Олимпийских игр 2020 года запланировано на 24 июля, а окончание - на 9 августа.

Пандемия коронавируса уже отменила все крупные спортивные мероприятия по всему миру, запланированные в 2020 году. Например, чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионаты Италии, Испании, Франции, Англии и Германии по футболу, чемпионат NBA, NHL, MLS, MLB, баскетбольная Евролига, чемпионат мира по керлингу среди женщин, автогонки «Формула - 1». Также отменены Лига чемпионов и Европы, Единая баскетбольная лига ВТБ, чемпионат России по футболу, Континентальная хоккейная лига. 

Решение о переносе на 2021 год чемпионата Европы по футболу было принято 17 марта UEFA.

Также коронвирус внес коррективы в остальные массовые мероприятия: Евровидение, Каннский фестиваль также отменены. 

Таким образом, Олимпийские игры в Токио остается последнее крупное спортивное мероприятие, которое пока не отменили. 

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