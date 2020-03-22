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Фетисов прокомментировал решение об отмене ЧМ по хоккею

Валентина Пескова
00:09 22.03.2020
Международное спортивное состязание должно было пройти в Лозанне с 8 по 24 мая, однако теперь отменено из-за пандемии коронавируса.
Фетисов прокомментировал решение об отмене ЧМ по хоккею
© Фото: Claudio Thoma Keystone Press Agency Globallookpress

Дважды олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов согласен с решением Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене мужского чемпионата мира в Швейцарии.

По словам Фетисова, на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире сейчас самыми главными являются общечеловеческие стандарты - забота о людях, их здоровье и безопасность участников.

«Если бы IIHF не приняла это решение, а во время чемпионата мира что-то бы произошло, то их ответственность была бы намного выше, чем сегодняшнее расстройство из-за отмены турнира. Думаю, что IIHF до последнего надеялась, что справится, но, видимо, сейчас ситуация стала такой, что необходимо было принять это решение», - заявил известный хоккеист ТАСС.

Недавно аналогичное решение о переносе чемпионата Европы по футболу принял и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в швейцарской Лозанне с 8 по 24 мая. На сегодня действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. Россияне выигрывали мировое состязание пять раз, а еще 22 раза побеждала сборная по хоккею СССР.

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