Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Лоренцо Санс скончался в возрасте 76 лет. Причиной смерти послужило заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.

Накануне, 17 марта, бывший глава клуба был госпитализирован в Мадриде по причине общего плохого самочувствия. До помещения в медучреждение он неделю провел со стойко державшейся высокой температурой.

Сделанные тесты показали, что Санс был заражен COVID-19. Позже, 19 марта, его состояние пошло на ухудшение. Сегодня, по сообщению издания Marca, экс-лидер мадридского «Реала» скончался.

Санс был главой футбольного клуба с 1995 по 2000 год.

На сегодняшний день в Испании официально подтверждено 25 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Из общего числа более 1,3 тысячи инфицированных умерли.