Президент Сербии осудил покинувшего карантин форварда «Реала»

Футболист мадридского «Реала» Лука Йович нарушил карантин и покинул столицу Испании. В связи с этим, мировая общественность жестко раскритиковала спортсмена за недопустимые действия. Самому же Йовичу пришлось извиняться публично.

В частности, президент Сербии Александр Вучич отреагировал на действия футболиста. Он заявил, что если Йович выйдет из своей квартиры, то его арестуют.

«Думаю, что он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших сограждан важнее, чем его миллионы», - цитирует Вучича Marca.

В свою очередь, футболист заявил, что не знал о строгих правилах карантина.

Сербский нападающий выступает за мадридский «Реал» с 2019 года.