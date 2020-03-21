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«Мельница» на высоте 9 метров: как сделать 80 сальто подряд без падения

Татьяна Полуказакова
09:28 21.03.2020
В чем секрет мастерства и феноменального успеха дуэта братьев Мартинез, смотрите в новом выпуске «Легенд цирка» на телеканале «Звезда».
«Мельница» на высоте 9 метров: как сделать 80 сальто подряд без падения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вид акробатики, в котором артисты жонглируют ногами, а вместо предметов подбрасывают друг друга, называется «Икарийские игры». В этом жанре выступают братья Мартинез. Представители сразу двух стран - Колумбии и Японии - делают невозможное: 80 сальто подряд.

«Во-первых, двойные сальто-мортале. Сегодня практически никто не делает их в такой долгой последовательности. Ребята делают семь двойных сальто-мортале подряд. Это очень сложно и очень опасно. Первые два три сальто - не очень сложно. Но когда количество растет, это становится очень опасным», - объясняет Алан Мартинез, руководитель номера, отец 18-летнего Алана-Давида и 12-летнего Араша.

Сам Алан - дважды рекордсмен Книги Рекордов Гиннесса. Он побеждал в международных соревнованиях гимнастов. Но самой большой его амбицией всегда было создать выдающийся цирковой номер. Однажды он работал в немецком цирке Ронкалли и там познакомился с братьями Эррани. Артисты очень впечатлили Алана своей работой в жанре «Икарийские игры». Прошло несколько лет, и Алан начал реализовывать свою идею циркового номера.

Арашу было пять лет, а Алану-Давиду - одиннадцать, когда их одних, без сопровождения взрослых, отправили в Венесуэлу в семейный цирк дальнего кузена Марсело Переа. Именно он неплохо владел техникой «Икарийских игр». Братьям потребовалась три года, чтобы полностью перенять знания у дальнего родственника. И тогда началась уже совсем другая работа - над номером.

«"Икарийские игры" - это очень сложный номер. От обоих требуется координация и работа. Тут нет только труда Алана или только труда Араша. Нет. Тут работа обоих. В какой-то период времени этот жанр цирка перестал существовать, потому что приходилось идти на многие жертвы и прилагать огромные усилия», - говорит Алан Мартинез.

Специфическая сложность номера заключается в том, что нижний, находясь в лежачем положении, оказывается как бы прикованным к определенному месту - подушке. В случае неточного прихода верхнего к нему на ноги он может лишь чуть сдвинуться, но не может подойти под верхнего и выправить ошибку, как это принято в других видах акробатики.

Зачем артистам промышленный подъемник? Как сделать трюк на высоте десяти метров без страховки? И в чем секрет мастерства и феноменального успеха дуэта? Смотрите новый выпуск программы «Легенды цирка».

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