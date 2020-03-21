FIFA опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола на своем канале в YouTube опубликовала фильм о чемпионате мира 2018 года, который проходил на территории России.

Продолжительность фильма составляет 1 час 19 минут. В него вошли лучшие эпизоды из игр турнира, кадры из раздевалки, подтрибунных помещений и много других интересных моментов.

Напомним, победителем ЧМ-2018 стала французская сборная, которая в финале выиграла у команды Хорватии со счетом 4:2. Россия дошла до четвертьфинала и в своей истории показала лучший результат.