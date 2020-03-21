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Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности

Анна Берестовая
04:02 21.03.2020
Знаменитый спортсмен и сам удостаивался подобного звания, став лучшим футболистом ХХ века по версии футбольной Комиссии ФИФА.
Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Легенда мирового футбола Пеле сказал, что считает португальского спортсмена Криштиану Роналду лучшим футболистом современности. Пеле заметил, что именно Роналду является самым стабильным, но подчеркнул, что помнить стоит и о Месси.

Сам знаменитый бразилец ранее удостаивался звания лучшего футболиста ХХ века по версии футбольной Комиссии ФИФА.

Интересно, что лучшим игроком во всей истории этого спорта Пеле назвал себя. По информации газеты «A Bola», 79-летний футболист посчитал этот вопрос достаточно сложным. Он вспомнил таких игроков, как Роналдиньо, Роналду, Зико, Кройфф и Беккенбауэр, но заключил, что лучшим все же был он сам.

«Потому что все сравнивают их со мной», - объяснил Пеле.

Бразильский футболист три раза становился чемпионом мира, установив рекорд по количеству побед в качестве игрока. Пеле провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 мячей.

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