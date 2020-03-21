Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года был отменен из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Турнир должен был пройти в Швейцарии в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

«Это жестокая реальность, но мы должны с ней смириться», - сказал президент IIH Рене Фазель.

По его словам, сейчас мир должен сделать все в борьбе с такой глобальной проблемой как коронавирус.

Также сообщается, что нет возможности перенести Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну. Предполагается, что он состоится в следующем году.

Для тех, кто планировал посетить Чемпионат и приобрел билеты, в скором времени будет решен вопрос о возврате.

Из-за ситуации с коронавирусом ранее уже отменились такие соревнования как, чемпионат мира по русскому хоккею, чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионаты Италии, Испании, Франции, Англии и Германии по футболу, чемпионат NBA, NHL, MLS, MLB, баскетбольная Евролига, чемпионат мира по керлингу среди женщин, автогонки «Формула - 1». Также отменены Лига чемпионов и Европы, Единая баскетбольная лига ВТБ, чемпионат России по футболу, Континентальная хоккейная лига.

Решение о переносе на 2021 год чемпионата Европы по футболу было принято 17 марта UEFA.

Также коронвирус внес коррективы в остальные массовые мероприятия: Евровидение, Каннский фестиваль также отменены.

Таким образом, Олимпийские игры в Токио остается последнее крупное спортивное мероприятие, которое пока не отменили.