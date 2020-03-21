СМИ: Федерация легкой атлетики в США призвала перенести ОИ-2020

Федерация легкой атлетики США призвала отложить проведение Олимпиады 2020 года, которая должна пройти в Токио. Соответствующее письмо было отправлено в адрес исполнительного директора Олимпийского и Паралиймпийского комитета США Саре Хиршланд.

Согласно тексту сообщения, Федерация призвала Международный олимпийский комитет (МОК) перенести сроки проведения Олимпиады, которая должна пройти в период с 24 июля по 9 августа.

«Мы понимаем последствия этого запроса, но ситуация, в свете последних событий, не отвечает интересам наших атлетов», - цитирует сообщение Reuters.

Ранее из-за мер противодействия коронавирусу в Греции церемонию провели без зрителей и местных журналистов, кроме нескольких репортеров, которые прилетели вместе с японской делегацией.