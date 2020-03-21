УЕФА ошибочно обнародовал название следующего ЧМ Европы по футболу
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по ошибке опубликовал в соцсети пост, в котором написал неверное название чемпионата.
© Фото: Frankhoermann Sven Simon Globallookpress
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признали ошибочным сообщение о том, что чемпионат Европы по футболу, который состоится в следующем году, сохранит название этого года - Евро-2020.
В пресс-службе организации принесли извинения за неточность и прояснили ситуацию.
«Еще не было принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, который состоится в 2021 году», - говорится в новом сообщении УЕФА в Twitter.
Решение перенести в этом году чемпионат Европы по футболу из-за пандемии коронавируса в УЕФА приняли 17 марта. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля текущего года, однако теперь будет организован с 11 июня по 11 июля 2021 года.