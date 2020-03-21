УЕФА ошибочно обнародовал название следующего ЧМ Европы по футболу

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признали ошибочным сообщение о том, что чемпионат Европы по футболу, который состоится в следующем году, сохранит название этого года - Евро-2020.

В пресс-службе организации принесли извинения за неточность и прояснили ситуацию.

«Еще не было принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, который состоится в 2021 году», - говорится в новом сообщении УЕФА в Twitter.

Решение перенести в этом году чемпионат Европы по футболу из-за пандемии коронавируса в УЕФА приняли 17 марта. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля текущего года, однако теперь будет организован с 11 июня по 11 июля 2021 года.