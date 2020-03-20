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UFC подтвердила перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

Анна Берестовая
02:30 20.03.2020
Бой за первенство между чемпионом UFC в легком весе Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь с 18 на 19 апреля.
UFC подтвердила перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
© Фото: Khabib Nurmagomedov, Instagram.com, Globallookpress

Спортивная организация UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) подтвердила, что турнир UFC 249 в Нью-Йорке перенесен. Основным событием мероприятия, на которое было направлено больше всего зрительского внимания,  должен был стать бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Помимо даты, будет изменено место проведения турнира. Решение переместить состязания связаны с введенными в штате Нью-Йорк мерами по противодействию угрозе коронавируса, а также с распоряжениями Атлетической комиссии штата Невада.

Новая локация будет объявлена после утверждения.

Бой за первенство между чемпионом UFC в легком весе Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться в ночь с 18 на 19 апреля. Хабиб Нурмагомедов за все время своей карьеры 28 раз становился победителем и не потерпел ни одного поражения. Американец имеет в запасе 25 побед и три проигранных боя.

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