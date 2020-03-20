Греция передала Японии олимпийский огонь без зрителей и шоу: видео

В Японии прошла официальная церемония встречи олимпийского огня, который доставили из Греции. Самолет с олимпийским огнем прибыл на военно-воздушную базу Мацусима.

Пламя вынесли из воздушного судна в закрытой лампе. После произнесенной торжественной речи от него подожгли факел.

«Надежда начала освещать наш путь в Японии. Теперь олимпийский огонь будет выставлен в регионе Тохоку. Это один из самых наиболее пострадавших регионов от землетрясения в 2011 году», - сказано на официальной странице Олимпийских игр 2020 года в Twitter.

Эстафету олимпийского огня примут трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Ёсида. Сначала предполагалось, что они будут участвовать в церемонии передачи огня в Греции, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции от проведения мероприятия отказались.