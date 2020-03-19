Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 при пустых трибунах

Из-за мер противодействия коронавирусу в Греции церемонию проводят без зрителей и местных журналистов, кроме нескольких репортеров, которые прилетели вместе с японской делегацией.

Торжественная церемония передачи олимпийского огня оргкомитету летних Игр в Токио на историческом стадионе «Панатинаикос» в Афинах впервые прошла без гостей, зрителей и журналистов. Публичные мероприятия в Греции отменены из-за коронавируса. Президент Греции Екатерини Сакелларопулу пожелала Японии успеха в проведении Олимпийских игр, передает ТАСС.

В эстафете огня участвовали только двое греческих спортсменов. Японские атлеты от поездки вынуждены были отказаться. Власти Японии по-прежнему намерены провести Олимпиаду в изначально установленные сроки и считают, что коронавирус не помешает соревнованиям. В Международном олимпийском комитете также сообщили о продолжении подготовки к Олимпиаде-2020.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.