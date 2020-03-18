Минспорт призвал отменить и перенести проведение спортивных мероприятий в РФ

В Министерстве спорта РФ ввели дополнительные меры в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в Минспорте призвали отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

Кроме того, в ведомстве также рекомендовали исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин.

Также будет установлен ограниченный режим работы организаций, которые осуществляют спортивную подготовку детей. Соответствующий приказ уже подписал министр спорта Олег Матыцин.