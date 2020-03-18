Минспорт призвал отменить и перенести проведение спортивных мероприятий в РФ
В ведомстве призвали отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований в РФ уже с 21 марта.
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В Министерстве спорта РФ ввели дополнительные меры в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, в Минспорте призвали отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Федерации начиная с 21 марта. Запрет будет действовать до особого распоряжения.
Кроме того, в ведомстве также рекомендовали исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин.
Также будет установлен ограниченный режим работы организаций, которые осуществляют спортивную подготовку детей. Соответствующий приказ уже подписал министр спорта Олег Матыцин.