«Здоровье важнее»: Черчесов обратился к болельщикам после переноса Евро-2020

Пандемия коронавируса не обошла стороной и большой футбол. По решению UEFA чемпионат Европы перенесен на год, что является первым случаем в истории футбола.

В связи с переносом турнира к болельщикам сборной России обратился главный тренер нашей команды Станислав Черчесов.

«Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации и понятно, что здоровье болельщика важнее нежели тот турнир, к которому мы все стремились», - сказал в видеообращении тренер.

По мнению футболиста Александра Мостового, в связи с обострением ситуации, решение является обоснованным на 100%.

Таким образом, ожидается, что чемпионат пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Что касается других мировых спортивных событий, таких как предстоящая Олимпиада в Токио, то информации об отмене мероприятия пока не было. В Международном Олимпийском комитете сообщили, что до начала еще 4 месяца и принимать радикальные меры пока нет необходимости.