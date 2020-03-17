Сорокин объяснил, почему подготовка к ЧЕ-2020 не напрасна

Все планы подготовки и элементы законодательства, которые готовились к чемпионату Европы будут перенесены на 2021 год. Об этом заявил гендиректор оргкомитета чемпионата Европы в Петербурге Алексей Сорокин.

«Усилия не напрасны», - прокомментировал он «Звезде» информацию о переносе соревнований на год из-за ситуации с коронавирусом.

О всех необходимых приготовлениях будет проинформировано правительство и законодательные органы.

Напомним, что 17 марта, состоялась видеоконференция с участием руководителей УЕФА. В ходе переговоров были затронуты вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях распространения коронавируса. Чемпионат Европы по футболу состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тысяч человек, около 7 тысяч умерли. В России зарегистрированы 114 случаев заболевания.