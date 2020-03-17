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В Минспорте отреагировали на решение ведущих спортивных лиг о приостановке турниров

Ирина Егорова
18:51 17.03.2020
Спортивные состязания Российской премьер-лиги, Единой Лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги не будут проводиться до 10 апреля.
В Минспорте отреагировали на решение ведущих спортивных лиг о приостановке турниров
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Министерство спорта считает правильным решение ведущих спортивных лиг - Российской премьер-лиги, Единой Лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги, а также Российского футбольного союза о приостановке турниров - о приостановке турниров до 10 апреля.

«Наша общая цель - принять достаточные меры для предупреждения распространения коронавируса, обеспечить здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста», - сказано в сообщении. 

Также в ведомстве подчеркнули, что с пониманием относятся к ситуации с переносом чемпионата Европы по футболу на 2021 год. 

«Организацией матчей в Санкт-Петербурге занимается профессиональная команда, и мы уверены, что турнир в 2021 году пройдет на самом высоком уровне», - уточнили в Минспорте.

В связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. 

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