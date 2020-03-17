«Футбол никуда не убежит»: Мостовой назвал обоснованным решение о переносе ЧЕ-2020

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал на 100% обоснованным и неизбежным решение о переносе чемпионата Европы по футболу на год из-за ситуации с коронавирусом.

«Все к этому шло. Я говорил об этом две недели назад», - рассказал «Звезде» спортсмен.

По его словам, сейчас надо думать о том, как бы все, что сейчас происходит, поскорее закончилось, а не о реакции болельщиков.

«Футбол никуда не убежит. Когда все закончится - все закрутится, завертится», - сделал своеобразный оптимистичный прогноз Мостовой.

О том, что большой футбол обязательно вернется, ранее заявляли и в РФС. В сообщении организации было отмечено, что здоровье и жизни людей всегда будут на первом месте.

Теперь чемпионат Европы по футболу пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее планировалось проведение турнира с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.