МОК заявил о продолжении подготовки к Олимпиаде-2020

В Международном олимпийском комитете сообщили о продолжении подготовки к Олимпиаде-2020. В настоящее время комитет работает с международными федерациями для внесения необходимых изменений в системы квалификаций к началу соревнований.

Кроме того, отметили в МОК, 57% спортсменов уже отобрались на Игры. В комитете также выразили уверенность в мерах, которые принимают страны для борьбы коронавирусом.

«Ситуация с вирусом COVID-19 влияет на подготовку к Олимпийским играм в Токио 2020 года и меняется день ото дня. МОК по-прежнему привержен проведению Олимпийских игр в Токио, и, поскольку до начала Игр остается более четырех месяцев, на этом этапе не требуется никаких решительных решений и любое предположение в этот момент будет контрпродуктивным», - говорится в заявлении на официальном сайте.

В МОК также выразили готовность поддерживать спортсменов. Вместе с тем уточняется, что визит координационной комиссии комитета в Токио будет сокращен, однако члены комиссии смогут присутствовать на наиболее важной части совещания посредством телеконференции.