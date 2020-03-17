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МОК заявил о продолжении подготовки к Олимпиаде-2020

Наталия Майорова
17:13 17.03.2020
В комитете выразили уверенность в мерах, принимаемых странами для борьбы с коронавирусом.
МОК заявил о продолжении подготовки к Олимпиаде-2020
© Фото: Yutaka, AFLO, Globallookpress

В Международном олимпийском комитете сообщили о продолжении подготовки к Олимпиаде-2020. В настоящее время комитет работает с международными федерациями для внесения необходимых изменений в системы квалификаций к началу соревнований.

Кроме того, отметили в МОК, 57% спортсменов уже отобрались на Игры. В комитете также выразили уверенность в мерах, которые принимают страны для борьбы коронавирусом.

«Ситуация с вирусом COVID-19 влияет на подготовку к Олимпийским играм в Токио 2020 года и меняется день ото дня. МОК по-прежнему привержен проведению Олимпийских игр в Токио, и, поскольку до начала Игр остается более четырех месяцев, на этом этапе не требуется никаких решительных решений и любое предположение в этот момент будет контрпродуктивным», - говорится в заявлении на официальном сайте.

В МОК также выразили готовность поддерживать спортсменов. Вместе с тем уточняется, что визит координационной комиссии комитета в Токио будет сокращен, однако члены комиссии смогут присутствовать на наиболее важной части совещания посредством телеконференции.

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