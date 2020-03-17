Чемпионат КХЛ временно приостановлен из-за эпидемиологической обстановки

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) временно приостановила розыгрыш второго этапа чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта РФ. Мера будет действовать до 10 апреля.

На официальном сайте лиги уточняется, что решение также было принято в связи с рекомендациями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки.

«В случае если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов. О формате и сроках проведения КХЛ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса был перенесен чемпионат Европы по футболу. Турнир состоится в 2021 году.