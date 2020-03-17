Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу перенесен с 2020 на 2021 год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Норвежской футбольной ассоциации.

Ожидается, что соревнование состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В сообщении РФС в Instagram отмечается, что здоровье и жизни людей всегда будут на первом месте.

«А сейчас важно сплотиться и вместе преодолеть временные трудности. Большой футбол обязательно вернется», - говорится в сообщении.

Сегодня, 17 марта, состоялась видеоконференция с участием руководителей УЕФА. В ходе переговоров были затронуты вопросы проведения всех европейских соревнований в условиях распространения коронавируса.

Ожидалось, что чемпионат Европы по футболу - 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Он должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.