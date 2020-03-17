РФС приостановил все спортивные соревнования под своей эгидой

Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные соревнования по футболу под эгидой Российского футбольного союза приостановлены с 17 марта по 10 апреля 2020 года.

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции, приостановить с 17 марта по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС», - сказано на официальном сайте организации.

В сообщении уточняется, что в том числе приостановлены соревнования, которые организуются или проводятся лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

Ранее сообщалось, что Минспорта России приняло решение с 16 марта и до особого разрешения отменить на территории страны все международные спортивные мероприятия.