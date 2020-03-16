В МОК отвергли идею проведения Олимпиады без зрителей

Международный олимпийский комитет исключил проведение Игр в Токио без зрителей, так как это противоречило бы всей философии олимпийского движения.

«Это пойдет вразрез со всеми идеями, которые мы отстаиваем. Олимпиада - это больше, нежели просто серия соревнований. Это то, что объединяет всех вместе, праздник спорта», - сообщает The Guardian.

Представитель комитета сообщил, что в МОК надеются на проведение Игр, несмотря на то, что почти все основные виды спорта закрылись из-за COVID-19. Уточняется, что МОК допускает ослабления квалификационных стандартов. Европейский олимпийский квалификационный турнир по боксу в Лондоне, например, будет прерван из-за коронавируса, сообщалось ранее.

Как передает издание, нарушения графика Игр коснется и спонсоров, и журналистов, и персонал, и сотрудников авиакомпаний, отелей, волонтеров, а также самих спортсменов.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года.