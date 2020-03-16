Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

Запланированный матч ЦСКА - «Зенит» официально отменен

Наталия Майорова
18:11 16.03.2020
Матч, запланированный на 22 марта, не состоится, о чем сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Запланированный матч ЦСКА - «Зенит» официально отменен
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Домашний матч ЦСКА против «Зенита» официально отменен. Причиной тому стало решение мэра Москвы Сергея Собянина, который до 10 апреля запретил проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий.

Таким образом, матч, запланированный на 22 марта, не состоится, о чем сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов, ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о новых ограничительных мерах, связанных с коронавирусом. Он объяснил свое решение тем, что наблюдается определенная динамика по количеству заболевших.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата16.03.2020, 15:00
Первая аэрофотосъемка Москвы и судьба знамен рейха: Шойгу рассказал об особенностях комплекса «Дорога памяти»
Дата16.03.2020, 17:10
Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России
Дата16.03.2020, 12:48
Россия поставит Индии С-400 до конца 2024 года
Дата15.03.2020, 20:18
Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
19:04 В стране и мире
Видео
Евросоюз ограничивает въезд в Шенген из-за коронавируса
18:55 В стране и мире
Культурные ограничения: в Москве временно закрываются кино, театры и другие заведения
18:41 В стране и мире
План противостояния: какие меры предпримет правительство РФ в связи с инфекцией
18:11 Спорт
Запланированный матч ЦСКА - «Зенит» официально отменен
17:45 В стране и мире
В Москве введены новые ограничения из-за коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:19 В стране и мире
Видео
МИД РФ направил ноту протеста Киеву из-за провокации у посольства
19:04 В стране и мире
Видео
Евросоюз ограничивает въезд в Шенген из-за коронавируса
18:55 В стране и мире
Культурные ограничения: в Москве временно закрываются кино, театры и другие заведения
18:41 В стране и мире
План противостояния: какие меры предпримет правительство РФ в связи с инфекцией
18:36 В стране и мире
Видео
Пилот Юсупов опроверг новость об уходе из «Уральских авиалиний»
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Испанский врач назвал защищающие от коронавируса продукты
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Видео
Пьяный дебошир устроил драку с полицейскими в Домодедово
Видео
Ловкие и смелые: игры двух ярко-желтых харз в парке «Земля леопарда» попали на видео
В Чили обнаружили уникальный советский автомобиль
Видео
Оружие НАТО, диверсии США и наркоторговля: о чем рассказал перешедший на сторону боевиков экс-полковник САР
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.