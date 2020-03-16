Запланированный матч ЦСКА - «Зенит» официально отменен

Домашний матч ЦСКА против «Зенита» официально отменен. Причиной тому стало решение мэра Москвы Сергея Собянина, который до 10 апреля запретил проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий.

Таким образом, матч, запланированный на 22 марта, не состоится, о чем сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов, ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о новых ограничительных мерах, связанных с коронавирусом. Он объяснил свое решение тем, что наблюдается определенная динамика по количеству заболевших.