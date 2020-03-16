Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России

Министерство спорта России приняло решение с 16 марта и до особого разрешения отменить в стране проведение всех международных спортивных состязаний.

«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием», - сказано в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

В нем также говорится, что общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов России необходимо обеспечить контроль за исполнением этого решения.

Ведомство решило так поступить из-за распространения коронавирусной инфекции на территории России. По последней информации, в государстве было зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом.