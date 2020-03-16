Федерация футбола Италии попросит УЕФА перенести Евро-2020

Федерация футбола Италии в связи с распространением нового типа коронавируса планирует обратиться к УЕФА с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020. Об этом заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Подобное намерение Гравина аргументировал желанием итальянских футболистов доиграть этот спортивный сезон и соображениями справедливости.

«Хотелось бы доиграть этот сезон, так как это было бы более справедливо и правильно», - цитирует его SportMediaset.

В настоящий момент в Италии до 3 апреля текущего года приостановлены все спортивные соревнования.

В государстве зарегистрировано более 20 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Кроме этого, Италия является страной с наиболее высоким процентом смертности от нового вируса, составившим, по последним подсчетам 7,31% от общего числа заболевших.