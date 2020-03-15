СМИ: клубы КХЛ продолжат сезон вопреки коронавирусу

Клубы Континентальной хоккейной лиги высказались за продолжение розыгрыша плей-офф. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

По информации издания, соответствующую позицию на уделенном совещании лиги высказали главы семи из восьми команд, пробившихся во второй раунд Кубка Гагарина.

Согласно единому мнению руководителей, если в России не введен карантин и запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом, то сезон можно продолжать. При этом, уверены они, необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава и региональных органов власти.