«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Финский «Йокерит» принял решение не участвовать в розыгрыше плей-офф КХЛ. Об этом сообщается на официальной странице клуба.

Причиной этому стало распространение коронавируса, а также введенные из-за этого ограничения: ранее власти Финляндии запретили проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

В четвертьфинале Кубка Гагарина «Йокерит» должен был сыграть первый матч с петербургским СКА. Встреча была запланирована на 17 марта.

Представители команды назвали это решение «трудным, но необходимым», заявив, что здоровье людей и всей нации находится в приоритете.

Участником КХЛ «Йокерит» стал в 2014 году. В четвертьфинал Кубка Гагарина клуб выходил три раза: в 2015, 2018 и 2020 годах.

Число зараженных коронавирусом в Финляндии, по последним данным, достигло 225 человек.