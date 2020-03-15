Макгрегор сообщил, что смерть его тети не связана с коронавирусом

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пояснил, что его тетя не стала жертвой коронавирусной инфекции, как он сообщил ранее. Боец решил прояснить ситуацию после того, как получил множество сочувственных сообщений.

«Я благодарен за добрые пожелания и сочувствие. Я хочу уточнить, ее смерть не была следствием коронавируса. Я знаю, что многие из нас столкнутся с вирусом в ближайшие недели. От меня и моей семьи - спасибо за вашу поддержку в это нерадостное время», - написал Макгрегор в своем Instagram.

Напомним, ранее боец сообщил в соцсетях о смерти своей тети Энн. В своем прошлом сообщении Макгрегор поделился мыслями на тему личной гигиены и тактильного взаимодействия между людьми в свете распространения вирусной инфекции. Макгрегор признался, что не сомневается в появлении коронавируса в Ирландии, но верит, что общими усилиями удастся «заставить его уйти».